Casino guichard : Succès de l'offre de rachat obligataire

(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution alimentaire Casino annonce le succès de son offre de rachat obligataire lancée le 13 décembre, avec le rachat anticipé et l'annulation d'un total de 60,5 millions d'euros d'obligations arrivant à maturité en février 2025 et août 2026.



Après cette offre de rachat, les montants nominaux en circulation des obligations à échéances février 2025 et août 2026 s'établissent ainsi respectivement à 357,4 et 460,3 millions. Le règlement livraison de l'opération est attendu dans les prochains jours.



