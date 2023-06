Casino guichard : Sortie du capital d'Assaí finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir finalisé la cession de sa participation résiduelle dans Assaí, annoncée le 22 juin, participation qui représentait 11,7% du capital de cette enseigne brésilienne de distribution de type 'cash & carry'.



Dans le cadre de la transaction, 157.582.850 actions Assaí ont été allouées à un prix de 13,38 réaux brésiliens par action, soit un montant brut total de près de 2,11 milliards (404 millions d'euros). Le produit net après frais et impôts est estimé à 326 millions d'euros.



A l'issue de cette transaction, réalisée par la constitution d'un livre d'ordres accéléré exécuté par la Bourse de São Paulo, conformément aux règles en vigueur sur cette place de marché, Casino ne détient plus de participation au capital d'Assaí.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.