Casino guichard : Résultat net Part du Groupe de -2 147 ME au S1

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 11,0 MdsE au 1er semestr 2023, stable en données comparables1 (-0,1%) et en organique (-0,2%) et en baisse de -4,2% en données publiées. Sur le périmètre France Retail, le chiffre d'affaires est en repli de -2,4% en comparable.



L'EBITDA Groupe s'établit à 369 ME, soit une variation de -52,8% après impact du change et de -51,1% à taux de change constant. L'EBITDA France (y compris Cdiscount) s'élève à 133 ME, dont 102 ME sur le périmètre France Retail et 32 ME pour Cdiscount.



Le ROC Groupe s'établit à -233 ME (contre 166 ME au 1er semestre 2022). Le Résultat net normalisé Part du Groupe s'établit à -1 332 ME (contre -133 ME au 1er semestre 2022). ' Il s'explique par la forte baisse du ROC en France et par 683 ME de dépréciations d'impôts différés actifs comptabilisés en application d'IAS 12 (non cash) ' indique le groupe. Le BNPA normalisé dilué est de -12,82 E contre -1,63 E au 1er semestre 2022.



Le Résultat Net des activités poursuivies, Part du Groupe s'établit à -2 147 ME (contre -263 ME au 1er semestre 2022), en raison principalement des pertes opérationnelles de Casino France et d'effets non cash (dépréciation des impôts différés actifs en France pour 683 ME et dépréciation du goodwill et des marques pour 1,4 MdE, principalement GPA).



Le Résultat Net de l'ensemble consolidé, Part du Groupe s'établit à -2 231 ME contre -259 ME au 1er semestre 2022.



