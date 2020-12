Casino guichard : Réalise avec succès deux opérations de financement

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir mené avec succès les deux opérations de financement annoncées le 9 décembre dans le cadre de la poursuite du renforcement de sa structure financière.



La première opération porte sur l'émission d'une obligation non sécurisée de 400 millions d'euros, portant un coupon de 6,625% et de maturité janvier 2026.



La deuxième opération est un abondement de 225 millions d'euros du prêt à terme (Term Loan B) de maturité janvier 2024, à un prix d'émission de 99,75% du nominal.



Le montant total de ces financements atteint 625 millions d'euros et dépasse les 500 millions d'euros initialement visés, grâce à la sursouscription d'une base d'investisseurs diversifiée.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel