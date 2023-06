Casino guichard : Proposition de renforcement des fonds propres

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En réponse à des rumeurs de presse, Casino indique avoir reçu une lettre d'intention préliminaire de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari relative à une proposition de renforcement de ses fonds propres.



Ce renforcement porterait sur jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros, dont 200 à 300 millions seraient investis directement par eux, le solde étant souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leur projet (dont les créanciers actuels qui le souhaiteraient).



Cette proposition serait assortie, dans la mesure du nécessaire, d'une adaptation de la dette existante du groupe de distribution alimentaire à ses capacités et à la préservation de son potentiel de croissance.



A ce stade, il ne s'agit pas d'une offre ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir. Casino étudiera cette manifestation d'intérêt et tiendra le marché informé en cas de nouvel élément matériel.



