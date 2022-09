Casino guichard : Prolonge son partenariat avec la Famille Zouari

(CercleFinance.com) - Franprix, filiale du groupe Casino, et la Famille Zouari ont décidé de prolonger leur partenariat historique et stratégique.



Cette collaboration a vocation à participer au dynamisme de la politique de développement de l'enseigne avec la création de nouvelles synergies et un objectif commun de 75 ouvertures de magasins.



Jean-Charles Naouri, Président-directeur général du groupe Casino, déclare : ' Ce renouvellement anticipé permettra au Groupe d'accélérer encore l'implantation des formats porteurs que sont les magasins Franprix dans les zones urbaines et périurbaines. Ces nouveaux magasins viendront s'ajouter aux 1 000 Franprix existants '.



