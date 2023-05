Casino guichard : Procédure de conciliation ouverte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir reçu l'accord de ses créanciers bancaires et obligataires afin de pouvoir demander la nomination de conciliateurs, sans que cette démarche ne puisse être considérée comme un défaut ou un cas de défaut.



Dans ce contexte, le président du Tribunal de Commerce de Paris a décidé d'ouvrir le 25 mai une procédure de conciliation au bénéfice de la société et de certaines filiales, pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois.



Cette procédure, qui concerne uniquement la dette financière de Casino et de certaines de ses filiales, a pour objectif de permettre au distributeur alimentaire d'engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé.



Le conseil d'administration a mis en place un comité ad hoc afin notamment de suivre la procédure. La cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société, suspendue depuis le 22 mai, reprendra ce jour à l'ouverture du marché.



