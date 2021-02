Casino guichard : Prend une série de mesures contre la crise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les enseignes Casino s'engagent pour les étudiants et appellent à la solidarité aux côtés des Banques alimentaires.



'Trois initiatives majeures', sont mises en placeau sein des enseignes de groupe : une réduction de 10% sur tous les produits de la marque Casino pour les étudiants, jusqu'à la fin de l'année universitaire, dès le 6 février, et jusqu'au 30 juin 2021, valable dans tous les magasins Casino (Géant, Casino Supermarchés, enseignes de proximité).



Par ailleurs, une collecte dématérialisée sera organisée dans les 400 supermarchés et hypermarchés (Géant et Casino Supermarchés) du 10 au 14 février 2021, au bénéfice du réseau des Banques Alimentaires.



Enfin, une collecte de produits alimentaires de première nécessité, sous la forme de paniers déjà composés, sera proposée aux clients dans tous les magasins Casino du 10 au 14 février.



