Casino guichard : Précisions sur l'accord signé le 28 juillet

(CercleFinance.com) - Casino a annoncé vendredi avoir conclu un accord de principe avec ses futurs repreneurs et ses principaux créanciers en vue de renforcer ses fonds propres et de restructurer sa dette.



Dans le prolongement de son communiqué de presse publié le 28 juillet 2023, le Groupe précise qu'il a obtenu des prêteurs au titre du revolving credit facility (RCF) qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement des cas de défaut résultant directement du non-respect des covenants financiers au 30 juin 2023 (et non au 30 septembre 2023, comme annoncé le 28 juillet 2023 par le groupe).



' Il est rappelé que la demande faite par les conciliateurs aux prêteurs visait également à obtenir une renonciation sur un éventuel cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 septembre 2023. Le Groupe précise que l'effectivité de ce waiver est soumise à la satisfaction de certaines conditions, notamment la remise par le Groupe aux prêteurs au titre du RCF de certaines confirmations et régularisations et certains éléments d'information ' précise le groupe.



