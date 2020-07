Casino guichard : Perte de -445 ME au 1er semestre 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 7 846 ME au deuxième trimestre 2020, en baisse de - 7,5 %.



' La croissance comparable du Groupe s'établit à + 10,4 % tirée par une activité dynamique en France et en Amérique latine, dans un contexte inédit de crise sanitaire ' précise le groupe.



Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 16 140 ME, soit une variation de - 4,2 % au total, une hausse de + 9,4 % en organique et de + 8,4 % en comparable.



L'EBITDA Groupe atteint 1 066 ME, en hausse de + 4,0 % hors effet de change. Le ROC Groupe s'établit à 386 ME. ' Le ROC est impacté par des surcoûts exceptionnels liés au Covid-19 (dont - 47 ME de prime exceptionnelle aux salariés sur l'ensemble du Groupe) et un effet change de - 55 ME '.



Le Résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à - 445 ME ce semestre contre - 226 ME au 1er semestre 2019. Le Résultat Net des activités poursuivies s'établit à - 287 ME en raison notamment de - 249 ME de charges exceptionnelles majoritairement non cash.



