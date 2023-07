Casino guichard : Perte d'EBITDA semestrielle estimée pour la France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la procédure de conciliation, Casino annonce estimer entre -165 et -175 millions d'euros son EBITDA France après loyers (hors promotion immobilière) au premier semestre 2023, contre +191 millions pour la même période en 2022.



Le chiffre d'affaires estimé du deuxième trimestre des enseignes parisiennes et de proximité augmente de 2,6% à périmètre comparable. L'activité estimée des hyper- et supermarchés baisse de respectivement 17% et 14% à périmètre comparable.



Afin de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière de Casino au plus tard le 27 juillet, les conciliateurs ont sollicité des parties prenantes la remise d'offres révisées au plus tard le 14 juillet à 21h00.



Les offres révisées reçues feront l'objet d'un examen par le comité ad hoc du conseil d'administration puis d'une présentation aux créanciers du groupe, le 17 juillet. Le conseil d'administration de Casino se réunira à l'issue de cette réunion.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.