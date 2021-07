Casino guichard : Partenariat 'gagnant-gagnant' avec La Grande Récré

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino annonce aujourd'hui que les hypermarchés Géant Casino accueilleront les jouets et jeux de La Grande Récré dans ses rayons à compter du mois d'août, une opération qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la stratégie de Casino visant à développer des partenariats avec des enseignes spécialisées, dans les rayons non alimentaires.



La Grande Récré s'installera ainsi dans neuf hypermarchés Géant Casino dès le 27 août. Chaque hypermarché proposera ainsi quelque 1500 références de jouets, jeux et accessoires de fêtes installés dans des espaces dédiés de 100 à 200 m2 selon les magasins.



Présenté comme un partenariat ' gagnant-gagnant ', cette opération permettra aux hypermarchés Géant Casino de bénéficier de l'expertise de la Grande Récré tandis que la Grande Récré profitera de l'attractivité des enseignes Géant Casino.





