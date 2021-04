Casino guichard : Partenariat avec Uber Eats en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après une première association pendant le premier confinement avec Géant, Casino et Uber Eats annoncent un partenariat visant à permettre aux Français de se faire livrer des produits en moins de 30 minutes dans près de 500 magasins de Casino d'ici l'automne prochain.



Ils pourront ainsi commander via l'application Uber Eats, des centaines de produits du quotidien tels que des fruits et légumes, des produits laitiers, des produits secs, des produits d'entretien, des boissons mais également des produits de beauté.



'Ce partenariat est déployé dans un premier temps dans une trentaine d'agglomérations françaises, notamment en Ile-de-France, à Lyon et à Bordeaux avec Franprix, Monop', La Nouvelle Cave et le Drugstore Parisien', précise le distributeur alimentaire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.