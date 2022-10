Casino guichard : Offre lancée sur les obligations EMTN 2023

(CercleFinance.com) - Casino annonce le lancement d'une offre de rachat visant la totalité de sa souche obligataire EMTN 2023 (189,7 millions d'euros) de maturité 25 janvier 2023, opération qui sera financée au moyen de fonds disponibles sur le compte séquestre du groupe de distribution.



L'offre de rachat est lancée au pair sous un format 'any and all' en vertu duquel toutes les obligations valablement apportées à l'offre seront acceptées pour rachat. L'offre débute ce vendredi et sa clôture est prévue pour le 4 novembre à 17:00 CET.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel