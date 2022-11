Casino guichard : Offre de rachat obligataire réussie

(CercleFinance.com) - Casino annonce le succès de l'offre de rachat obligataire lancée le 28 octobre dernier sur ses obligations arrivant à maturité en janvier 2023, avec le rachat anticipé et l'annulation de toutes les obligations apportées pour un total de 154 millions d'euros.



Le règlement-livraison de cette opération est attendu dans les prochains jours. Il sera financé au moyen de fonds disponibles sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette non sécurisée et dont le solde sera de 35,7 millions à l'issue de l'opération.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel