Casino guichard : Oddo initie le titre à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Oddo initie le titre avec une opinion 'Sous-performance' et un objectif de cours de 6,4 euros.



'Casino et Rallye (son actionnaire de référence) font face à des échéances financières dont la seule issue, au regard des modestes performances opérationnelles, est un plan de cession massif de nombreux actifs. L'incertitude sur l'exécution et la macro nous incite à la prudence', indique l'analyste.



Oddo rapporte que le groupe dispose de nombreux actifs monétisables : 1/ le Latam (valorisation à 1.7 MdE), 2/ Cdiscount (CNOVA) (1.2 MdE), 3/ GreenYellow (0.2 MdE), ainsi que 4/ de l'immobilier (1.3 MdE) et 5/ des magasins non-performants (0.5 MdEe), soit un montant total d'actifs de 4.8 MdsE, pour une dette brute (hors IFRS 16) qui devrait atteindre 5.5 MdsEe fin 2022.



'Naturellement ces sessions ne sont pas toutes aisées, certains actifs étant cotés en bourse, mais d'autres nécessitant des processus plus long', souligne Oddo.



