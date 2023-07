Casino guichard : Oddo BHF reste à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de sous-performance sur le titre Casino, avec un objectif de cours inchangé de 0,05 euro.



Le bureau d'analyses rapporte que suite au retrait du groupe 3F, seule l'offre de Kretinsky/Fimalac/Attestor a été déposée.



'Notons d'ailleurs qu'un petit coup de théâtre s'est joué avec le ralliement d'Attestor à Kretinsky/Fimalac alors qu'il était initialement allié à 3F (des poursuites auront d'ailleurs peut-être lieu ultérieurement)', ajoute l'analyste.



Oddo BHF esime que l'offre est légèrement plus favorables aux actionnaires existants, qui se voient diluer à 0.3% du capital contre 0.2% dans l'offre précédente.



Par ailleurs, le désendettement est plus faible, à 4.7 MdsE contre 5.0 MdsE dans la première offre, de sorte que la société sera plus endettée de c. 300 ME.



'Si la nouvelle offre est légèrement mieux-disante pour les actionnaires que la première, il n'en reste pas moins que la dilution sera massive, et que de 108 millions d'actions actuelles, ce sont plusieurs dizaines de milliards de nouvelles actions qui seront émises post restructuration de dette', conclut l'analyste.



