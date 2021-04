Casino guichard : Obtient un label sanitaire Covid de l'AFNOR

(CercleFinance.com) - L'ensemble des supermarchés et hypermarchés Casino, soit 418 points de vente, a obtenu le label ' Mesures sanitaires Covid-19 ' vérifié par AFNOR Certification, a fait savoir Casino aujourd'hui.



Ce label certifie le bon déploiement des mesures sanitaires dans toute l'organisation ainsi que l'adoption de réflexes et comportements appropriées, explique l'enseigne.



Le label sera visible dans l'ensemble des magasins, assure Casino.





