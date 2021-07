Casino guichard : Nouveau partenariat entre GreenYellow et franprix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino annonce aujourd'hui que dans le cadre de la décarbonation des magasins, GreenYellow et franprix mettent en place un nouveau partenariat visant à réduire l'empreinte carbone des installations frigorifiques.



Spécialiste de la production solaire photovoltaïque et de l'efficacité énergétique, GreenYellow lance ainsi une nouvelle offre, baptisée 'Cold-as-a-service' autour des installations frigorifiques qui permet de réduire les dépenses énergétiques spécifiques au froid jusqu'à 30%, d'utiliser des réfrigérants réduisant jusqu'à 20% les émissions carbone et ainsi d'optimiser la performance de l'efficacité de la chaîne du froid.



GreenYellow a signé avec franprix un accord cadre pluriannuel pour développer cette offre sur une majorité de magasins de son parc. En 2021, trois premiers sites sont déjà en cours d'optimisation et plus d'une dizaine sont en préparation pour 2022.



