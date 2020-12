Casino guichard : Monoprix propose la livraison écologique avec Stuart

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino annonce que Monoprix propose désormais des solutions de livraison 100% écologiques au départ de 53 magasins parisiens, avec la plateforme de livraison Stuart.



Au lancement du partenariat, en janvier 2019, 80% des livraisons étaient effectuées à pied pour les trajets de moins d'un kilomètre et, au-delà, à l'aide de véhicules utilitaires électriques. Désormais, le déploiement d'une flotte de 100 vélos cargo fabriqués par l'entreprise française K-Ryole, permet de 'verdir' la logistique urbaine.



'Ce faisant Monoprix et Stuart s'inscrivent en pleine cohérence avec les ambitions de la mairie de Paris s'agissant de la promotion de modes de transport non-polluants, en particulier du vélo', rappelle Casino.



