Casino guichard : Monoprix certifié 'Top Employer' pour la 1ere fois

(CercleFinance.com) - Monoprix a été certifié ' Top Employer 2021 ' pour la première fois de son histoire par le Top Employers Institute, annonce aujourd'hui l'enseigne.



Une certification qui atteste 'de la qualité de la politique humaine conduite par l'entreprise et de l'excellence de ses pratiques RH', assure Monoprix.



L'enseigne poursuit actuellement 'la réinvention de ses magasins pour en faire de véritables lieux de destination, capables de répondre aux nouvelles attentes de ses clients' et s'appuie pour cela sur 'l'engagement de ses 21 000 collaborateurs' et sur 'une politique humaine particulièrement ambitieuse.'



