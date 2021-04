Casino guichard : Levées de fonds envisagées pour deux filiales

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le distributeur alimentaire Casino annonce 'engager activement des travaux préparatoires en vue de potentielles levées de fonds propres additionnels de GreenYellow et Cdiscount, destinées à accélérer leur croissance'.



Ces levées de fonds, qui pourraient prendre la forme d'opérations de marché, pourraient aussi s'accompagner de placements secondaires de titres détenus par Casino, tout en maintenant le contrôle de ces filiales stratégiques.



Le conseil d'administration, réuni lundi pour examiner les options stratégiques concernant ces filiales, a en effet 'constaté leurs excellentes performances opérationnelles' et 'confirmé leur rôle stratégique dans le plan de croissance rentable' du groupe.



