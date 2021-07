Casino guichard : Le titre résiste avant les ventes du 2ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre résiste et affiche un score légèrement positif alors que le CAC40 chute de plus de 2%. Le groupe a annoncé ce matin avoir amélioré les conditions financières de son principal crédit syndiqué, dont l'échéance initiale était prévue en 2023.



Le distributeur explique avoir signé un avenant avec l'ensemble des banques de son pool bancaire prévoyant l'extension de la maturité du crédit à 2026, pour un montant de 1,8 milliard d'euros.



Invest Securities estime que l'érosion des performances commerciales du groupe s'est poursuivie au 2ème trimestre 2021. Il confirme son opinion neutre sur la valeur et abaisse son objectif à 26,1 E (contre 27,6 E).



L'analyste indique que Casino qui avait encore pu préserver une performance commerciale à l'étiage à l'issue du 1er trimestre en ventes (LFL), devrait avoir basculé dans le rouge, avec une décroissance probablement un peu supérieure aux réalisations du 1er trimestre en France (CA -7,5% en LFL).



' Idem en Amérique latine, où la catastrophe sanitaire du Brésil finit par peser sur les ventes dans un contexte de forte baisse du PA de même que la crise sociale qui sévit en Colombie. Soit une performance qui ne pourra plus totalement compenser la déperdition de la France (consolidé à -2% en LFL a minima/IS (e)) ' rajoute l'analyste.



' Dans ce contexte récessif, nous doutons que le groupe puisse réitérer sa performance opérationnelle du T1 (EBITDA latam étale en E, EBITDA France en forte croissance) période il est vrai peu significative car très faiblement contributive. Quels que soient les chiffres publiés au S1 (Ebit (e) IS -12%), nous comprenons que Casino devrait délivrer un message positif sur la marche du S2 dans un contexte de conditions d'exploitation normalisées... '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.