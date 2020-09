Casino guichard : Lancement d'une offre de mutuelle avec la Matmut

(CercleFinance.com) - Cdiscount, filiale du groupe Casino, et la Mutuelle Ociane Matmut annoncent le renforcement de leur partenariat avec le lancement d'une offre de mutuelle santé dédiée aux clients Cdiscount.



Celle-ci a été baptisée 'Elsie'.



'Après avoir proposé les prestations en complémentaire santé de la Mutuelle Ociane Matmut sur le site de Cdiscount en 2019, c'est une nouvelle offre inédite, modulaire et 100% digitalisée qui sera proposée à la clientèle du site Cdiscount, dès septembre, répondant ainsi aux nouvelles habitudes de consommation des français', commente Casino.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CASINO GUICHARD en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok