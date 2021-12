Casino guichard : Lance une offre de rachat d'obligations

(CercleFinance.com) - Casino annonce le lancement aujourd'hui d'une offre de rachat portant sur les obligations à échéances février 2025 et août 2026.



L'offre de rachat débute aujourd'hui et expirera à 17:00 (heure de Paris) le 17 décembre 2021.



Ses résultats seront communiqués le 20 décembre 2021 et son règlement est prévu le 22 décembre 2021.



