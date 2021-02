Casino guichard : Invest Securities relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que Casino doit ses bons chiffres consolidés au 4ème trimestre 2020 (+8,1% en CA LFL) aux performances du Latam car la France est restée comme au 3ème trimestre étale (+0,1% en LFL pour Casino retail).



' Casino en France n'a donc pas bénéficié de ' l'effet d'aubaine ' de la pandémie au niveau de son activité, alors qu'il a dû supporter les coûts et surcoûts associés. Dans ce contexte inédit, l'EBIT France a bien résisté en affichant un chiffre de 688mE pour le retail France, hors C Discount dont le profil de rentabilité se précise (EBIT de 53mE) ' indique Invest Securities.



' Au Brésil, le groupe a en revanche bénéficié d'une conjoncture porteuse, mais le change a lourdement pesé. Au total, la contrainte financière est faiblement desserrée avec une DFN quasiment stable (hors IFRS 5) autour de 4MdsE, grâce essentiellement à l'amélioration de la liquidité du Brésil ' rajoute le bureau d'analyses.



L'analyste indique que sa conviction sur le dossier reste faible, malgré l'activisme dont le groupe fait preuve tant au niveau opérationnel pour déployer un BM enrichi par l'omnicanal, qu'au niveau financier.



Il reste neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 26,4 E (contre 23 E).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.