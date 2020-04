Casino guichard : Invest Securities dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son opinion sur Casino de 'neutre' à 'vente' et son objectif de cours de 33 à 31 euros, soulignant que le groupe 'reste financièrement très contraint, même en capacité de gérer le recentrage de son périmètre avec des réalisations ad hoc'.



Selon le bureau d'études, 'les effets pervers de cette stratégie peuvent peser sur le levier opérationnel (loyers, puissance d'achat obérée...) à un moment où la crise du Covid-19 altère une visibilité déjà faible'.



'L'omnicanalité avancée du modèle est un atout incontestable, mais le surcoût de distribution lié à son attractivité pour les consommateurs peut peser proportionnellement plus que sur la moyenne des opérateurs', poursuit-il.



