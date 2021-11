Casino guichard : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 24,4 E (contre 26,1 E) suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires de 7,7 MdsE au troisième trimestre 2021



L'analyste indique ce matin que le groupe a vu son chiffre d'affaires à l'issue du 3ème trimestre infléchir la trajectoire très négative du 1er semestre en France (-4,3% contre -7,7%).



' Mais même avec une base de référence moins demandeuse, le groupe est encore à la peine avec des performances largement négatives en LFL dans la quasi-totalité de ses formats (hors Cdiscount plus résilient que prévu avec un CA en progrès de +8,5%)... ' indique Invest Securities.



' Ses formats hyper urbains sont restés soumis à une macro défavorable, malgré les efforts accomplis pour dynamiser l'offre, notamment via le online dont le groupe reste un chef de file dans le paysage du retail français, contrairement à ses formats classiques. Les performances du Latam ont quant à elles bénéficié d'un net regain de momentum en Colombie compensant la stagnation de ventes au Brésil (CA Latam consolidé +4% en LFL) ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities estime que le risque de la zone a de plus en plus tendance à réduire l'impact de sa production sur la performance boursière de Casino, jusqu'à avoir totalement occulté le succès boursier de la scission des activités de GPA.



