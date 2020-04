Casino guichard : Hausse de 7,9% du CA à 8,3 MdE au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 8,3 MdE, en croissance de +7,9% en organique et de +6,4% en comparable incluant l'impact sur la consommation alimentaire de l'épidémie du Covid-19 depuis mi-mars.



En France, les ventes du trimestre s'établissent à 3 885 ME, en croissance de +5,8% en comparable. Le chiffre d'affaires des activités en Amérique Latine (GPA Food et Éxito) est en hausse de +8,5% en comparable et de +14,0% en organique ce trimestre.



L'EBITDA du périmètre combiné France et Cdiscount progresse de +67 ME au 1er trimestre 2020 par rapport au 1er trimestre 2019, en lien notamment avec l'activité additionnelle depuis mi-mars. Sur 12 mois glissants, l'EBITDA de ce périmètre s'établit ainsi à 1 602 ME (948 ME nets des loyers versés).



Le Groupe ne formule plus d'objectifs chiffrés sur 2020-2021.



