Casino guichard : Hausse de 5,7% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe atteint 15,9 MdsE au 1er semestre 2022, en croissance de +5,7% en données comparables (+3,0% en organique1 et +9,8% en données publiées).



L'EBITDA Groupe s'établit à 1 069 ME, soit une variation de -2,2% après impact du change et de -7,8% à taux de change constant.



Le Résultat net normalisé Part du Groupe s'établit à -102 ME, en baisse de -28 ME par rapport au 1er semestre 2021.

Le BNPA normalisé dilué est de -1,35 E contre -1,03 E au 1er semestre 2021. Le Résultat Net de l'ensemble consolidé, Part du Groupe s'établit à -259 ME contre -208 ME.



Pour l'année 2022, le Groupe confirme viser le maintien d'un niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de cash-flow et la poursuite du plan de cession de 4,5 MdsE en France dont la réalisation complète est attendue d'ici fin 2023.



