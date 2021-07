Casino guichard : GreenYellow poursuit sa dynamique de croissance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GreenYellow, la branche d'énergie de Casino, a annoncé mardi avoir maintenu sa forte dynamique de croissance au cours du premier semestre.



Le spécialiste de la transition énergétique dit avoir généré un résultat opérationnel (EBITDA) de 36,5 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, un chiffre en progression de 40% d'une année sur l'autre.



Le groupe - qui fait actuellement évoluer son modèle vers celui d'un opérateur détenant et exploitant ses propres infrastructures - revendique un 'pipeline' en progression de 85% pour ce qui concerne le solaire photovoltaïque.



Il poursuit par ailleurs son expansion à l'international via le lancement de ses premiers projets en Europe de l'Est par le biais d'un partenariat stratégique avec le bulgare Solarpro.



Au total, GreenYellow a prévu d'investir, sur la période 2021-2025, quelque 1,9 milliard d'euros en données cumulées (hors investissements des joint-ventures).



Le groupe affirme viser un EBITDA compris entre 80 et 85 millions d'euros cette année et se donne pour ambition d'atteindre un EBITDA d'environ 250 millions d'euros à horizon 2025.



Pour mémoire, GreenYellow a annoncé au mois de mai qu'il explorait la possibilité d'une introduction en Bourse afin de financer ses ambitions de croissance.



