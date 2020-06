Casino guichard : Finalise la cession de Vindémia

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce ce soir avoir finalisé la cession de sa filiale Vindémia, opérant dans l'océan Indien, pour une valeur d'entreprise de 219 millions d'euros.



'Les produits de cession s'élèvent à 207 millions d'euros sur la base d'une dette financière nette et d'un besoin en fonds de roulement estimés au 30 juin 2020, dont 186 millions d'euros reçus ce jour. La réalisation de cette cession (...) porte le montant total des produits de cession d'actifs non stratégiques encaissés à 2,0 milliards d'euros depuis juillet 2018, sur un total signé à ce jour de 2,8 milliards d'euros', indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CASINO GUICHARD en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok