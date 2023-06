Casino guichard : Fin des discussions avec TERACT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au terme d'une période d'exclusivité qui avait été renouvelée le 24 avril dernier et se termine aujourd'hui, TERACT et le groupe Casino ont décidé, d'un commun accord, de ne pas poursuivre leurs discussions.



TERACT et Casino avait engagé des discussions exclusives visant à créer un leader français de la distribution responsable et durable et conduisant potentiellement au regroupement des activités de distribution des deux groupes en France et à la mise en place de filières communes d'approvisionnement.



' Le groupe Casino et TERACT demeurent néanmoins ouverts à des discussions sur un potentiel partenariat opérationnel, qui pourrait porter sur les produits boulangerie, viennoiserie & pâtisserie et comprendrait également la conclusion d'un contrat de développement de filières fruits et légumes auprès de TERACT ' indique le groupe.



Le groupe rappelle que la procédure de conciliation ouverte le 25 mai 2023 au bénéfice de la société Casino Guichard Perrachon SA et de certaines de ses filiales, suit son cours selon le calendrier prévu.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.