Casino guichard : Feu vert à un projet de scission de Grupo Éxito

(CercleFinance.com) - Casino indique que son conseil d'administration a approuvé le principe du projet de séparation de GPA et Grupo Éxito via la distribution d'environ 83% du capital de Grupo Éxito à ses actionnaires, une part minoritaire d'environ 13% pouvant être cédée ultérieurement.



Cette distribution prendrait la forme de BDR (Brazilian Depository Receipts) et d'ADR (American Depository Receipts). Sous réserve de la finalisation des analyses et de l'obtention des autorisations nécessaires, elle interviendrait au cours du premier semestre 2023.



Casino détiendrait alors en Amérique latine trois actifs cotés distincts : Assaí et GPA au Brésil, tous deux détenus à hauteur de 41%, et Grupo Éxito en Colombie, avec une détention directe de 34%, et une détention indirecte via la participation minoritaire de 13% de GPA.



