Casino guichard : Extension du partenariat avec Ocado

(CercleFinance.com) - Casino et Ocado annoncent la signature d'un protocole d'accord visant à étendre leur partenariat en France avec notamment la création d'une société commune qui proposera des services logistiques d'entrepôts automatisés (CFC) équipés de la technologie d'Ocado.



Par ailleurs, Ocado intégrera dans sa plateforme de services (OSP) la solution marketplace d'Octopia (filiale de Cdiscount), et Casino déploiera la solution de préparation de commandes en magasin d'Ocado (In-Store Fulfilment) dans son parc de magasins Monoprix.



Le lancement de la société commune n'impliquera aucune dépense d'investissement pour les deux groupes. Les futurs coûts associés à chaque projet de CFC seront portés par les distributeurs alimentaires partenaires, proportionnellement à leurs engagements logistiques.



