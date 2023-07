Casino guichard : En négociations sur l'offre d'EP Global Commerce

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino confirme avoir reçu le 15 juillet une offre révisée de la part d'EP Global Commerce as, Fimalac et Attestor en vue du renforcement de ses fonds propres, et que 3F Holding a renoncé à déposer une offre révisée.



Le conseil d'administration, sur recommandation unanime de son comité ad hoc regroupant la quasi-totalité les administrateurs indépendants, a décidé de poursuivre les négociations avec EP Global Commerce as, Fimalac et Attestor, ainsi qu'avec les créanciers de Casino.



Ces discussions visent à parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière d'ici fin juillet. La cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société, suspendue lundi, reprendra ce 18 juillet à l'ouverture du marché.



