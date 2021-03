Casino guichard : Émission d'une nouvelle obligation

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'opération de refinancement de sa dette annoncée le 22 mars, Casino indique procéder ce jour à l'émission d'une nouvelle obligation non sécurisée de maturité avril 2027 et d'un montant cible de 425 millions d'euros.



La nouvelle souche obligataire de Casino inclura toujours des restrictions de dividendes. Ainsi, le versement de dividendes ne sera libre qu'à condition que le ratio de levier consolidé du groupe de distribution soit inférieur à 3,5 fois post-paiement.



Avec les fonds levés dans le cadre du nouveau contrat de prêt à terme annoncé le 22 mars, la nouvelle obligation servira à rembourser et annuler le prêt à terme existant de maturité 2024. Le règlement livraison de ces opérations interviendra dans les prochaines semaines.



