Casino guichard : Démarrage du partenariat avec Intermarché

(CercleFinance.com) - Casino a annoncé mercredi le démarrage de son partenariat avec Intermarché, qui doit notamment porter sur l'achat de produits de grandes marques en France.



C'est en effet aujourd'hui que leur centrale d'achats alimentaires commune, baptisée 'Auxo Achats Alimentaires' et pilotée par Intermarché, démarre son activité.



La mission de la co-entreprise va consister à négocier, pour le compte des deux partenaires, les conditions d'achats des marques de grande consommation auprès des grands groupes industriels.



Leur centrale d'achats non-alimentaires commune, dénommée 'Auxo Achats Non-Alimentaires' et pilotée par le groupe Casino, doit elle aussi démarrer ses activités ce mercredi.



Cette nouvelle entité aura pour mission de négocier les conditions d'achats de produits de biens techniques, de papeterie ou de textile.



Les deux distributeurs ont également créé une société commune chargée de commercialiser en France une offre de 'retail media', un métier qui désigné les dispositifs de communication à destination des consommateurs, que ce soit en magasins ou en ligne.



Casino et Intermarché avaient annoncé la conclusion de leur partenariat stratégique, d'une durée de cinq ans, en avril dernier.



