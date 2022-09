Casino guichard : Création de la centrale d'achats Sirius Achats

(CercleFinance.com) - BUT, Conforama, MDA Company, le groupe Casino et Intermarché annoncent un nouveau partenariat à l'achat sur les biens techniques avec la création de la centrale d'achats baptisée Sirius Achats.



Ce partenariat sera opérationnel pour les prochaines négociations commerciales annuelles 2023. Cette centrale d'achats sera chargée de négocier les conditions d'achats des différentes enseignes en France auprès des plus gros fournisseurs internationaux de produits électrodomestiques.



Ce nouveau partenariat a pour objectif d'optimiser les achats de l'ensemble de ces enseignes en favorisant notamment le développement des produits responsables, par exemple faiblement consommateurs d'énergie, éco-conçus, réparables.



