Casino guichard : Cdiscount lance une plateforme de vente d'objets

(CercleFinance.com) - Cdiscount annonce une nouvelle activité de vente entre particuliers. La société diversifie son activité en lançant Cdiscount Occasion, une plateforme de vente d'objets entre particuliers.



' Avec Cdiscount Occasion, Cdiscount propose à ses 10 millions de clients d'offrir une seconde vie aux produits dont ils ne se servent plus, tout en leur permettant d'accéder à une offre élargie de produits d'occasion sur des catégories variées (high-tech, jeux vidéo, jouets, mode, bricolage, livres, décoration ...) ' indique le groupe.



Les transactions se font en ligne grâce à un système de porte-monnaie virtuel qui permet de sécuriser la vente pour le vendeur et l'acheteur.



