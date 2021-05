Casino guichard : CA trimestriel stable, forte baisse de l'endettement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino enregistre un chiffre d'affaires de 7.1 MdsE au titre du premier trimestre, stable en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe souligne un ' excellent trimestre ' pour Cdiscount en France, avec des revenus marketplace en hausse de 43%.



A taux de change constants, l'EBITDA du 1er trimestre s'établit à 204 ME, progressant de 21% (+19% en France), ' sous l'effet des plans d'économies et d'efficience opérationnelle dans les enseignes physiques, et de la bonne performance de Cdiscount ', précise Casino.



Ainsi, la forte croissance de la rentabilité des enseignes et du e-commerce, a permis l'accélération du désendettement du Groupe, soit -1.6 MdE par rapport au 1er trimestre 2020 (-1Md en France, -0.6 au Latam), note Casino.





