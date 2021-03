Casino guichard : BofA reste neutre, vise 30 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré jeudi son opinion 'neutre' sur Casino, conservant un objectif de cours de 30 euros sur le titre, dans l'attente de l'annonce de nouvelles cessions.



S'il estime que le géant français a effectué de 'bons progrès' au Brésil, au niveau de Cdiscount et de la fourniture d'énergie verte pour les particuliers, BofA estime que les améliorations dans la distribution alimentaire en France se révèlent, eux, plus laborieux.



'Ce qui reste à établir, c'est le rythme auquel Casino va pouvoir mener son programme restant de cessions, qui porte sur 1,7 milliard d'actifs, son impact sur les résultats et son effet sur la valorisation par la somme des parties', explique le broker américain.



'Au vu de la visibilité relativement faible qui domine pour le moment et des effets de change défavorables, nous restons 'neutre'', souligne-t-il dans une note diffusée jeudi.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.