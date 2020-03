Casino guichard : Baisse de 35% du résultat net normalisé en 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino publie au titre de l'année 2019 un résultat net normalisé part du groupe en baisse de 35,4% à 212 millions d'euros, soit 1,62 euro par action, et un résultat opérationnel courant en repli de 5,3% à 1.292 millions (-3,1% à taux de change constant).



Le chiffre d'affaires du groupe de distribution alimentaire atteint 34,6 milliards d'euros, soit une hausse de 4,2% en organique et de 0,9% au total après prise en compte notamment des effets de change et d'hyperinflation de -1,9% et de l'effet périmètre de -0,8%.



Casino met en avant une réduction de sa dette financière nette en France à 2,3 milliards d'euros sous l'effet du plan de cession, avec un cash-flow libre récurrent (hors plans de cession et Rocade) de 367 millions (576 millions hors éléments exceptionnels).



