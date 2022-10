Casino guichard : Annulation d'obligations 2023

(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir procédé ce jour à l'annulation de 93 obligations de la souche 2023, représentant un montant nominal de 9,3 millions d'euros, à la suite de rachats sur le marché ayant eu lieu jusqu'au 11 octobre dernier.



En 2022, le montant nominal total des obligations de la souche 2023 rachetées sur le marché et annulées s'élève ainsi à 29,8 millions d'euros, et le montant nominal total de cette souche a été réduit à 189,7 millions d'euros.



