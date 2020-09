Casino guichard : Annulation d'obligations 2022 et 2023

(CercleFinance.com) - Casino Guichard-Perrachon a procédé aujourd'hui à l'annulation de 657 obligations de la souche 2022 et 938 obligations de la souche 2023 admises aux négociations à la bourse de Luxembourg, pour un montant nominal de respectivement 65 700 000 euros et 93 800 000 euros, à la suite de rachats sur le marché.



Ces rachats ont été financés par les produits de cessions placés sur le Compte Séquestre de l'opération de refinancement de novembre 2019 indique le groupe.



Le nominal de la souche 2022 a ainsi été réduit à 386 400 000 euros et le nominal de la souche 2023 à 625 900 000 euros.



