Casino guichard : Accord stratégique pour l'enseigne Frichti

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino et Gorillas annoncent la signature d'un accord stratégique pour étendre leur partenariat à l'enseigne Frichti.



Cet accord va permettre à Frichti d'avoir accès aux produits de marque nationale, et aux produits de marque Monoprix.



Ces produits seront disponibles dans les prochains jours sur la plateforme Frichti et livrés aux consommateurs.



Le groupe Casino devient ainsi directement associé à la création de valeur de Frichti via une participation au capital de l'entreprise.



La conclusion de ce partenariat stratégique doit intervenir avant la fin du premier semestre 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel