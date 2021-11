Casino guichard : Accord pour un partenariat avec Gorillas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino annonce la signature avec Gorillas d'un accord stratégique en vue de conclure un partenariat majeur pour le marché du quick-commerce en France, partenariat dont la conclusion doit intervenir avant la fin de l'année 2021.



A travers cet accord, Casino donne accès à Gorillas à ses produits de marque nationale et aux produits de marque Monoprix, qui seront disponibles sur la plateforme Gorillas et livrés en quelques minutes, à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Nice.



Dans un second temps, Casino s'appuiera sur l'expertise de Gorillas, qui assurera depuis ses magasins en France la préparation et la livraison ultra-rapide de commandes en ligne, passées par les clients sur les propres plateformes de Monoprix et Franprix.



