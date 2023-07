Casino guichard : Prolongement de l'offre 3F Holdin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino annonce que 3F Holding a étendu la durée de validité de son offre, déposée le 4 juillet dernier, au 10 juillet 2023.



Rappelons que Casino a décidé mercredi dernier d'accélérer le calendrier de diffusion des propositions et de rendre public le contenu des propositions reçues de la part de EP Global Commerce et Fimalac ainsi que de 3F Holding.



Casino a mis en ligne jeudi dernier sur son site internet le texte intégral des offres reçues de la part de EP Global Commerce et Fimalac, ainsi que de 3F Holding



' Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino ' indique le groupe.



