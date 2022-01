Casino guichard : Après avoir révisé en baisse son objectif de marge, Casino boit la tasse en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe de distribution a annoncé vendredi soir s'attendre désormais à une baisse de 1,7% de son Ebitda pour ses enseignes en France, quand il visait une croissance de celui-ci en novembre dernier. Le titre déroche.

L'ajustement à la baisse de l'objectif annuel d'Ebitda, trois semaines avant la publication des résultats annuels, est très mal accueilli par les investisseurs de Casino ce lundi matin sur le marché parisien. Vers 9h20, le titre du distributeur affiche -de loin- le recul le plus marqué parmi les titres éligibles au SRD avec une chute de 7,8% à 20,95 euros. Celle-ci fait suite à un repli de près de 3% vendredi, et ramène le titre à un creux depuis début décembre dernier.

Ce vif reflux intervient en réaction à l'ajustement, vendredi soir, de sa prévision annuelle d'Ebitda, désormais attendue en baisse de 1,7% pour ses enseignes en France, hors GreenYellow, promotion immobilière et Vindémia (cédé en juin 2020), alors qu'il tablait encore début novembre sur une progression. Casino justifie cet abaissement de ses perspectives par "un marché conjoncturellement en retrait au 4e trimestre, dans des proportions plus fortes qu'attendu" avec une évolution du marché de la distribution alimentaire de -3,7% au niveau national et -5,6% en Ile-de-France, selon les données d'IRI (Informations Resources, Inc).

Dans le sillage de Casino, Carrefour cède également 3,2% à 17,29 euros ce lundi matin.

