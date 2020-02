Carrefour : Va revoir la segmentation de ses Marques

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce jour qu'il va adopter une nouvelle segmentation concernant ses Marques, pour 'permettre à chacun de gagner du temps pendant les courses et de fluidifier le parcours d'achat'.



'Progressivement, c'est ainsi près de 7.000 références en France et plus de 10.000 références en Europe (Espagne, Italie et Belgique) qui seront segmentées en 5 grands besoins sur l'alimentaire', indique notamment Carrefour.





